Les presons catalanes fan vida normal aquest dimecres sense protestes als accessos

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

Les presons catalanes fan vida normal aquest dimecres en no haver-hi protestes dels funcionaris ni bloquejos als accessos.

Hi ha funcionaris que no han anat a treballar però la rutina diària s'ha cobert amb els que estan de guàrdia, informen fonts de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria consultades per Europa Press.

Aquest dimecres està convocada una protesta de funcionaris de presons a les 11 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i dijous també preveuen concentrar-se a les 8 hores davant el Parlament, coincidint amb la compareixença de la consellera Gemma Ubasart sobre la mort de la cap de cuina de Mas d'Enric (Tarragona) a mans d'un pres.