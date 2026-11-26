BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Les receptes per abordar el problema de l'accés a l'habitatge han evidenciat el xoc entre les posicions de PSC, ERC i els Comuns, d'una banda, i de Junts, PP i Vox, de l'altra, en el debat electoral de 3Cat que ha reunit els candidats d'aquestes sis formacions aquest dimecres a la nit.
Els partits de l'esquerra han apostat, amb matisos entre ells, per regular el mercat de l'habitatge i han defensat les mesures dels decrets d'habitatge del Govern; mentre que PP i Vox han posat el focus en l'ocupació il·legal i la migració, respectivament, i també en la fiscalitat, i han coincidit amb Junts a baixar els impostos vinculats a l'habitatge.
Han participat del debat els candidats al Congrés Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Juanjo Aizcorbe (Vox), i l'ha moderat la periodista Ariadna Oltra.
LES POLÍTIQUES DELS ÚLTIMS ANYS
Hereu ha tret pit de l'aposta socialista per l'habitatge exemplificada en el 'decret Maricarmen' i la Llei d'Habitatge: "Per primera vegada, amb el Govern de Pedro Sánchez, existeix una política activa des de l'Estat", i ha titllat d'error absolut de Junts que s'oposessin als decrets d'habitatge, coincidint amb PP i Vox en el seu 'no'.
Urtasun ha volgut marcar distàncies amb ERC reivindicant la necessitat de formar part del Govern perquè el PSOE sigui valent en habitatge: "No sóc partidari de delegar la política en el Partit Socialista", i ha retret a Hereu que Sumar s'hagués de plantar en els Consells de Ministres per aconseguir mesures que ara s'atribueixen els socialistes, segons ell.
Des d'ERC, Rufián s'ha sumat a les crítiques a Junts, i els ha acusat de perjudicar mig milió de catalans amb el seu vot perquè, segons ell, tenen interessos immobiliaris, i ha qüestionat les polítiques de construcció del PP: "Van provocar una bombolla immobiliària que, vull dir clarament, va putejar tota la meva generació".
Nogueras s'ha preguntat si, després d'anys de polítiques d'esquerres, la ciutadania està millor o pitjor en habitatge, i ha avisat l'esquerra que, si insisteixen en "les polítiques de Colau", mai es posaran d'acord, però que poden negociar si tenen voluntat de solucionar el problema.
Albiol ha retret a Hereu i Urtasun que l'habitatge s'hagi convertit en el principal problema dels ciutadans en els seus anys al Govern, i ha demanat "donar confiança" als propietaris per augmentar el parc de lloguer.
I Vox, en paraules d'Aizcorbe, ha criticat la regulació dels lloguers, perquè creu que no funciona per fer baixar els preus, i ha assegurat que cal parlar d'immigració per solucionar el problema: "No té sentit que els espanyols que no tenen casa paguin amb els seus impostos les cases dels de fora".
REGULACIÓ I IMPOSTOS
Hereu no ha fet menció directa als impostos sobre l'habitatge, i ha resumit la seva proposta en tres principis: "Regular el mercat, protegir els més vulnerables i, evidentment, construir nou habitatge".
Urtasun ha plantejat que els impostos siguin per als "grans tenidors que especulen", i gravar-los amb el 10%, així com prohibir l'activitat dels fons voltor i les compres especulatives.
Rufián ha insistit en una intervenció clara del mercat i a eliminar els grans tenidors, quelcom que s'ha de fer "via impostos".
Junts proposa rebaixes fiscals a la compra d'habitatge, i Nogueras ha criticat que l'esquerra ha "buidat la butxaca de la gent", motiu pel qual ha defensat que sigui el Govern qui s'estrenyi el cinturó, i no les famílies.
Albiol ha afirmat que les polítiques de l'esquerra han provocat inseguretat jurídica i que molts llogaters caiguin en impagaments que perjudiquen els propietaris i posin, després, "condicions duríssimes" en el futur.
I Aizcorbe ha proposat una nova llei del sòl per construir molt i que "es tornin a veure grues", així com posar fi a la burocràcia.
RODALIES "NO ESTÀ A L'ALÇADA"
El bloc sobre infraestructures, amb Rodalies al centre, ha evidenciat unanimitat en la necessitat de la millora dels problemes en el servei de la xarxa ferroviària catalana, amb retrets creuats per l'absència de nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i també la manca d'execució per part del Govern de Mariano Rajoy.
Per la seva banda, Hereu ha apuntat que "el servei de Rodalies no està a l'alçada ni del que es mereix ni del que necessita la ciutadania de Catalunya", i ha defensat que s'està executant una inversió de fins a 8.000 milions, motiu pel qual ha assenyalat que s'anirà millorant el servei paulatinament també amb l'empresa mixta amb la Generalitat.
Urtasun ha subratllat que no es pot "continuar prioritzant l'alta velocitat" enfront de Rodalies, i ha dit que així ho va traslladar a l'exministre de Transports Óscar Puente i al PSOE, i ha xifrat en 1.300 milions d'euros la inversió que veu fonamental per millorar la xarxa.
Rufián ha culpat els socialistes de frenar el traspàs de Rodalies amb la convocatòria d'eleccions, que ha titllat d'irresponsable, i ha criticat que Junts digui que ERC ha donat suport al Govern a canvi de res quan s'ha tret "la seva gent de la presó" amb l'amnistia.
MANTENIMENT I MANCA DE NOUS PGE
Nogueras veu el sistema ferroviari "col·lapsat" i insostenible, ha comparat la gestió i el model de Rodalies amb el de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i ha assegurat que els catalans paguen impostos de primera per serveis de tercera, motiu pel qual ha demanat el traspàs integral de Rodalies a Catalunya.
Albiol ha apuntat que Rodalies té un problema de manteniment i ha culpat el Govern de no invertir-hi per no aprovar nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE): "Rodalies no té un problema de competències", ha respost a Nogueras.
Finalment, Aizcorbe ha afirmat que "Rodalies és el símbol de l'abandó i de la corrupció" i, preguntat per Urtasun per quin motiu és corrupció, ha afirmat que el Govern tenia obligacions que, segons el seu parer, no ha dut a terme en l'àmbit de les infraestructures.