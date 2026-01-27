Les plataformes Cubics i Carbbin guanyen el Premi aGOe a l'Emprenedoria i la Creativitat

GIRONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Les plataformes SaaS Cubics i Carbbin han estat guardonades en els Premis aGOe a l'Emprenedoria i la Creativitat de l'Associació Gironina d'Orientació Professional (aGOe), informa l'ens en un comunicat aquest dimarts.
Cubics connecta compradors i fabricants de productes industrials, i ha rebut un premi de 2.000 euros i suport tècnic durant un any.
Carbbin, per la seva banda, automatitza avaluacions d'impacte de sostenibilitat per a inversors de capital de risc mitjançant intel·ligència artificial (IA) i ha rebut 1.000 euros i suport tècnic durant un any.