Les pistes d'esquí de la Generalitat faran neu artificial aquest hivern malgrat la sequera

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts que les pistes d'esquí de la Generalitat podran fabricar neu artificial aquest hivern malgrat la sequera a Catalunya perquè l'aigua que fan servir "no pot tenir cap altra utilitat" i es perdria.

"No es gasta ni un litre, ni un sol litre d'aigua de beure, ni aquesta aigua podria ser utilitzada per res més si s'aboqués de nou a la xarxa", ha argumentat la portaveu en la roda de premsa posterior al Consell Executiu preguntada pels canons de neu.

Segons Plaja, les basses d'aquestes estacions d'esquí estan al 100% de capacitat d'aigua i la temporada anterior ja es va fer servir per fabricar neu artificial: "Es torna a fer neu amb la mateixa aigua amb la que ja ha nevat, i aquesta aigua no es pot utilitzar per a res més".

En clau sequera, la portaveu ha recordat que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicat aquest dimarts al matí la resolució per la qual es declara l'entrada en estat de preemergència en un total de 202 municipis catalans.

La mesura entrarà en vigor dimecres, amb una afectació de 5,9 milions de catalans, i és una fase prèvia a la d'emergència que suposa restringir el volum màxim d'aigua de 210 litres per habitant i dia, "incloent activitats econòmiques i comercials".

Sobre la possibilitat que arribin vaixells amb aigua, Plaja ha defensat que el Govern contempla tots els escenaris per "garantir el proveïment a tots els catalans" tot i que ha aclarit que dependrà de molts factors com la disponibilitat de vaixells, els costos, l'agilitat i l'eficiència de la mesura, entre d'altres.