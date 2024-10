Les pimes van aportar el 68% de l'ocupació a Catalunya el 2022, segons Pimec

El conseller Sàmper vol que aquesta legislatura sigui la de la simplificació administrativa

Les pimes catalanes van aportar el 68,2% de l'ocupació a Catalunya el 2022 i el 61,4% del valor afegit brut (VAB), exceptuant l'administració pública, la defensa i la Seguretat Social, segons el '21 Anuari de la Pime Catalana' de Pimec.

L'han presentat aquest dilluns el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; el president de Pimec, Antoni Cañete; el director territorial a Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma; i els acadèmics Moisès Bonal i Oriol Amat, a la seu del Col·legi d'Economistes.

Les més de 84.000 empreses analitzades van augmentar les vendes en un 17,6% de mitjana, i el seu principal motor de creixement va ser la productivitat, que va augmentar en un 2,5%, un increment inferior que l'avenç d'aquesta variable en les empreses grans.

Amat ha posat en valor l'avenç de les pimes en generació de riquesa, tot i que ha destacat que "cap d'aquestes magnituds ha arribat a nivells del 2019", abans de la pandèmia.

Per sectors, en la indústria han baixat el nombre d'empreses (-0,9%), com també ha disminuït el VAB que han generat (-2,5%), mentre que l'ocupació ha crescut en un 1,4%, menys que en els serveis.

RENDIBILITAT

Cañete ha destacat --textualment-- que la rendibilitat obtinguda va ser lleugerament superior que el 2021, i ha lamentat "certa distorsió" en el reporti de beneficis de les empreses: ha argumentat que la rendibilitat de les pimes va ser molt inferior que en les companyies grans.

Amat ha sostingut que la rendibilitat financera neta de les pimes "encara no genera els recursos suficients perquè les empreses puguin fer les inversions que necessiten".

Ha emmarcat l'avenç en uns nivells de demanda i consum "molt importants", si bé ha atribuït el creixement econòmic a l'ocupació, i ha expressat molta preocupació respecte al nivell de productivitat i competitivitat.

En aquest escenari, ha considerat la reducció de la jornada en debats populistes i ha sostingut que "la gent no està tan preocupada en la reducció de la jornada com en el sou".

CAPITALITZACIÓ

El president de Pimec ha subratllat "el nivell de resiliència que tenen les pimes", els qui han reduït l'endeutament: compten amb una capitalització del 53,7%, mentre que el 2008 els seus recursos propis estaven prop del 40%, i el 25% tenia un endeutament superior al 90%.

"Això vol dir que, de cada 100 euros que inverteixen, 53 són dels accionistes", ha explicat Amat, qui ha qualificat de molt positiva la dada, i ha dit que, si vingués una crisi com la del 2008, moltes empreses la podrien afrontar bé.

CONSELLER

Sàmper ha apostat per "potenciar altres mercats", entre els quals ha enumerat el de semiconductors, els xips, la quàntica i el 'new space', després d'anys en els quals ha dit que Catalunya ha apostat per l'automoció, un sector en el qual ha dit que continuaran treballant.

Ha assegurat que el Govern vol "ajudar a que passin coses" i ha confiat que el sector privat, que a parer seu està demonitzat, percebi l'aposta de l'executiu català cap a una --textualment-- sincera col·laboració públic-privada.

Ha defensat que aquesta legislatura sigui la de la simplificació administrativa, malgrat assenyalar la dificultat que això representa: "Fer girar un transatlàntic és molt complicat, però sí que és veritat que, fent-lo girar molt poc, és capaç de canviar quilòmetres i quilòmetres la distància respecte al punt originari".