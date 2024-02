Les pimes espanyoles "estan pujant al tren" de la IA, segons l'experta Àurea Rodríguez

Autora del llibre 'Antes muerta que sin IA', defensa el feminisme algorítmic



BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'experta en intel·ligència artificial (IA), Àurea Rodríguez, ha sostingut que les pimes espanyoles "estan pujant al tren" d'aquesta tecnologia, en una entrevista amb Europa Press.

L'autora acaba de publicar el llibre 'Antes muerta que sin IA' (Horsori Editorial) i ha assenyalat que "s'estan fent projectes molt innovadors" en l'àmbit de l'administració pública, i ha enumerat iniciatives relacionades amb la participació ciutadana i la recollida de dades, i amb àmbits com la salut i la mobilitat.

"Tothom està reaccionant perquè veuen que això va ràpid. La diferència amb altres revolucions tecnològiques és que aquesta va molt ràpid", ha assegurat.

Ha valorat que "Espanya ha estat bastant pionera en l'àmbit de la regulació i d'intentar que això tingui un to humanístic", i ha apostat per crear indústria pròpia en IA, un món que, en les seves paraules, està molt concentrat en les grans empreses, fonamentalment les de la Xina i nord-americanes.

OPORTUNITAT

En aquesta línia, l'autora ha afirmat que la intel·ligència artificial "és una oportunitat econòmica com a tal": l'ha assenyalat com a eina per, d'una banda, augmentar la competitivitat de les companyies i, per una altra, empoderar les persones.

"Té una capacitat bestial de transformació del món tal com l'estem coneixent", ha defensat, i l'ha equiparat als canvis que va suposar internet.

Rodríguez ha explicat que, en el dia a dia, les persones utilitzen "moltes aplicacions d'intel·ligència artificial" i ha enumerat les xarxes socials, el GPS del cotxe o la trucada a un proveïdor de serveis de la llar.

L'ha distingit de l'automatització, ja que "no és una palanca; sobre la base d'unes dades obtens un resultat", davant la qual cosa ha alertat dels perills que suposa que estiguin esbiaixats o siguin incorrectes.

FEMINISME ALGORÍTMIC

Rodríguez ha subratllat que "són tan importants els algorismes com les dades que hi ha darrere" i ha lamentat la falta de dades de col·lectius tradicionalment invisibilitzats, com les dones.

Per això, s'ha declarat --textualment-- feminista algorítimica i ha reclamat "igualtat també en la IA" i evitar biaixos en l'aplicació dels algorismes, fet que va des de la concessió de beques i crèdits fins al funcionament d'un cotxe autònom.

En aquesta línia, si bé ha convingut que la IA constitueixi una oportunitat i ens hi aproximem en positiu, ha valorat que també és "clau" qui determina els algorismes.

En matèria de filtratge de contingut a les xarxes socials, ha advertit de les repercussions que pot tenir en els processos electorals previstos per al 2024, quan la meitat de la població mundial està cridada a les urnes: "El problema no és la IA, és el que hi ha darrere i qui la controla".