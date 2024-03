Les peticions a Policia Nacional per anar a Catalunya es tripliquen: 1.322 sol·licituds el 2023, respecte de 407 el 2020

En el cas de la Guàrdia Civil les peticions han passat de 1.300 el 2020 a un total de 1.130 l'any passat



MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -

Les peticions a la Policia Nacional per anar destinat a Catalunya s'han triplicat en els últims anys: 1.322 sol·licituds el 2023 respecte de les 407 registrades el 2020. En el cas de la Guàrdia Civil, la xifra ha baixat lleugerament comparant aquests dos anys, amb 1.300 sol·licituds el 2020 i un total de 1.130 el 2023.

Les dades figuren en una resposta parlamentària a preguntes del PP, consultada per Europa Press, en la qual es detalla l'evolució per anys de les sol·licituds de llocs de treball en tots dos cossos policials "amb destinació a Catalunya durant els últims quatre anys".

En el cas de la policia, passa de 407 el 2020 a 338 el 2021, si bé el 2022 la xifra es va disparar fins a 1.447 sol·licituds per demanar com a destinació Catalunya, i es va moderar lleugerament el 2023 fins a marcar 1.322 peticions.

En la Guàrdia Civil, per la seva banda, no hi ha tanta variació en les sol·licituds: des del 2020, quan es registren 1.300 casos, i el 2021 amb 1.066. Un any després van baixar les peticions per anar a Catalunya (777), si bé tornen a repuntar fins a 1.130 el 2023, d'acord a les dades oficials de l'Executiu central.

LES PLANTILLES BAIXEN LLEUGERAMENT

En nombres absoluts, no obstant això, les plantilles de tots dos cossos policials han descendit lleugerament: la Policia Nacional tenia 3.451 agents l'any 2020 i el 2023 registra 3.386 efectius, mentre que la Guàrdia Civil va passar de 3.373 agents als actuals 3.018.

En la resposta, amb data de 23 de febrer, l'Executiu central recorda la pèrdua de 13.000 efectius de policia i guàrdia civil entre el 2012 i el 2018, amb el PP al Govern central, "la qual cosa significa que durant aquest període les plantilles disminuïen a un ritme de més de 1.800 agents per any".

El Govern espanyol esmenta les taxes de reposició des del 2018 per sobre del 100%, la qual cosa ha permès invertir la tendència "fins a superar els màxims de personal entre les plantilles", i esmenta que això està provocant "més moviment de personal en els diferents concursos que es convoquen", la qual cosa dificulta poder preveure quants efectius aniran a Catalunya.