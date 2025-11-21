Les pernoctacions hoteleres a Catalunya pugen un 3,7% a l'octubre

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya a l'octubre van pujar un 3,7% en comparació del mateix mes de l'any anterior, després de sortir de taxes negatives i sumar un total de 5.417.015 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Als hotels de Catalunya s'hi van allotjar un 8,18% més de turistes a l'octubre que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 2.094.477 viatgers. Per nacionalitat, 674.991 eren residents a Espanya, el 32,23%, mentre que 1.419.486 (67,77%) van ser estrangers. Respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 10,9% i els estrangers van augmentar un 6,9%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 1.210.585 van ser de residents a Espanya (un 22,35%), mentre que 4.206.430 (77,65%) van ser residents a l'estranger.
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 123,93 euros, la qual cosa representa una baixada del 4% interanual. A grans trets, els preus van pujar un 0,18% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va assolir a l'octubre una ocupació del 60,64% i el sector hoteler va donar feina a 41.258 persones (un increment del 6,1% interanual).
Per autonomies, les Canàries va ser la comunitat amb un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) i les Balears (66,51%), mentre que al costat contrari es van situar Castella-la Manxa, (41,15%), Extremadura (43,11%) i Astúries (44,46%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Balears va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (20,32%) a l'octubre juntament amb les Canàries (18,66%) i Catalunya (15,8%).