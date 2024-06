Les pernoctacions hoteleres a Catalunya pugen un 11,67% al maig

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya al maig van pujar un 11,67% respecte del mateix mes de l'any anterior, després de sortir de taxes negatives i sumar un total de 6.263.934 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Als hotels de la regió s'hi van allotjar un 6,65% més de turistes al maig que en el mateix mes de l'any anterior, xifres amb les quals es va arribar als 2.223.250 viatgers. Per nacionalitat, 693.797 eren residents a Espanya, el 31,21%, mentre que 1.529.454 (68,79%) van ser estrangers. Respecte de l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van disminuir un 0,01% i els estrangers van augmentar un 9,98%.

Del total de pernoctacions a Catalunya, 1.496.482 van ser de residents a Espanya (un 23,89%), mentre que 4.767.452 (76,11%) van ser de residents a l'estranger.

La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 125,64 euros, la qual cosa representa una pujada del 4,54% interanual. En general, els preus van pujar un 5,7% respecte de l'any anterior a Catalunya.

En total, a Catalunya es va aconseguir al maig una ocupació del 62,86% i el sector hoteler va donar feina a 42.193 persones (un increment del 8,21% interanual).

Per comunitats autònomes, Balears va ser la regió amb un grau d'ocupació per plaça més elevat, amb un 71,64%, seguida de Canàries (66,67%) i Comunitat Valenciana (64,51%), mentre que per la cua hi ha Castella - La Manxa, (40,11%), Astúries (41,03%) i Ceuta (43,41%).

Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, Balears va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (22,87%) al maig juntament amb Catalunya (17,52%) i Andalusia (15,88%).

Els preus dels hotels van pujar a totes les comunitats amb els increments de preus hotelers més destacats respecte del maig de l'any anterior a Madrid (+17,13%) i al País Basc (+13,97%). La pujada menys notòria es registra a Navarra, amb una taxa de variació anual del +2,83%.