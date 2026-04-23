Les pernoctacions hoteleres a Catalunya creixen un 9,1% al març

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya van augmentar un 9,1% al març en comparació amb el mateix mes de l'any anterior fins a sumar un total de 3.508.364 pernoctacions i encadena 6 mesos de creixement, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i es tracta de la segona millor dada de pernoctacions en un mes de març a la comunitat de la sèrie històrica.
Als hotels catalans s'hi van allotjar un 12,64% més de turistes al març que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 1.563.358 viatgers i, per nacionalitat, 618.275 eren residents a Espanya, el 39,55%, mentre que 945.083 (60,45%) van ser estrangers.
Respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 16,8% i els estrangers van augmentar un 10,1%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 1.185.407 les van fer residents a Espanya (un 33,79%), mentre que 2.322.957 (66,21%) van ser residents a l'estranger.
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 142,89 euros, la qual cosa representa una pujada del 3,4% interanual i, en general, els preus van pujar un 6,03% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va arribar al març a una ocupació del 50,94% i el sector hoteler va donar feina a 31.608 persones (un increment del 7,7% interanual).
Per comunitats autònomes, les Canàries va ser la comunitat amb un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) i la Comunitat Valenciana (54,3%), mentre que al costat contrari es van situar Cantàbria, (30,36%), Galícia (30,81%) i Castella - La Manxa (32,22%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Canàries va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (26,65%) al març junt amb Andalusia (17,1%) i Catalunya (14,86%).