Les pernoctacions hoteleres a Catalunya creixen un 8,1% al gener

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya van pujar un 8,1% al gener respecte al mateix mes de l'any anterior fins a sumar un total de 2.569.074 i encadena 4 mesos de creixement, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Als hotels catalans s'hi van allotjar un 9% més de turistes al gener que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 1.162.644 viatgers.
Per nacionalitat, 449.882 eren residents a Espanya, el 38,69%, mentre que 712.762 (61,31%) van ser estrangers i, respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 5,8% i els estrangers van augmentar un 11,2%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 841.766 van ser de residents a Espanya (un 32,77%), mentre que 1.727.307 (67,23%) de residents a l'estranger.
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 119,78 euros, la qual cosa representa una pujada del 0,4% interanual i, a grans trets, els preus van pujar un 3,2% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va assolir al gener una ocupació del 46,55% i el sector hoteler va donar feina a 26.633 persones (un increment del 5,4% interanual).
Per comunitats autònomes, les Canàries van tenir un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) i Catalunya (46,55%), mentre que al costat contrari es van situar Galícia, (23,6%), Cantàbria (23,81%) i Castella-la Manxa (23,93%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Canàries va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (35,43%) al gener juntament amb Catalunya (14,77%) i Andalusia (14,29%).