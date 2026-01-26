Les pernoctacions hoteleres a Catalunya creixen un 7,2% al desembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya van augmentar un 7,2% al desembre en comparació amb el mateix mes de l'any anterior fins a sumar un total de 2.660.441 i encadena 3 mesos de creixement, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Als hotels de Catalunya s'hi van allotjar un 9,2% més de turistes al desembre que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 1.269.823 viatgers.
Per nacionalitat, 542.209 eren residents a Espanya, el 42,7%, mentre que 727.614 (57,3%) van ser estrangers i, respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 4,8% i els estrangers van augmentar un 12,7%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 957.507 les van fer residents a Espanya (un 35,99%), mentre que 1.702.934 (64,01%) van ser residents a l'estranger.
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 115,56 euros, la qual cosa representa una pujada de l'1,4% interanual i, en general, els preus van pujar un 2,39% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va aconseguir al desembre una ocupació del 46,98% i el sector hoteler va donar feina a 27.640 persones (un increment del 6,2% interanual).
Per comunitats autònomes, les Canàries va tenir un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 70,15%, seguida de Madrid (58,34%) i Catalunya (46,98%), mentre que al costat contrari es van situar Castella-la Manxa, (29,79%), Extremadura (30,27%) i Galícia (32,57%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Canàries va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (31,66%) al desembre juntament amb Andalusia (14,52%) i Catalunya (14,34%).