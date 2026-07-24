Les pernoctacions hoteleres a Catalunya cauen un 2,1% al juny

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya al juny empitjoren i baixen un 2,1% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior fins a un total de 6.729.507 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Malgrat la caiguda, es tracta de la quarta millor dada de pernoctacions en un mes de juny a Catalunya de la sèrie històrica.
Als hotels catalans s'hi van allotjar un 0,28% menys de turistes al juny que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 2.454.534 viatgers i, per nacionalitat, 908.260 eren residents a Espanya, el 37%, mentre que 1.546.274 (63%) van ser estrangers.
Respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 0,5% i els estrangers es van reduir un 0,7%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 1.903.239 les van fer residents a Espanya (un 28,28%), mentre que 4.826.268 (71,72%) van ser residents a l'estranger.
TARIFA MITJANA
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 139,6 euros, la qual cosa representa una pujada del 4,5% interanual i, en general, els preus van pujar un 4,57% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va assolir al juny una ocupació del 65,15% i el sector hoteler va donar feina a 49.183 persones (un increment del 0,5% interanual).
Per comunitats, les Balears va tenir un grau d'ocupació per plaça més elevat, amb un 82,5%, seguida de les Canàries (70,13%) i la Comunitat Valenciana (68,33%), mentre que al costat contrari es van situar Castella-la Manxa, (36,15%), Extremadura (38,64%) i Ceuta (38,95%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Balears va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (24,84%) al juny junt amb Catalunya (17,43%) i Andalusia (15,63%).