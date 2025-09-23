Les pernoctacions hoteleres a Catalunya baixen un 1% a l'agost

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya van baixar un 1% a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, fins a un total de 8.814.586 operacions, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest dimarts.
Als hotels catalans s'hi van allotjar un 2,96% més de turistes a l'agost que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 2.723.647 viatgers; per nacionalitat, 921.258 eren residents a Espanya, el 33,82%, mentre que 1.802.390 (66,18%) van ser estrangers i, respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 2,4% i els estrangers van augmentar un 3,2%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 2.448.969 van ser de residents a Espanya (un 27,78%), mentre que 6.365.616 (72,22%) van ser de residents a l'estranger.
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 146,28 euros, la qual cosa representa una pujada del 0,3% interanual. En general, els preus van pujar un 1,49% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va assolir a l'agost una ocupació del 78,38% i el sector hoteler va donar feina a 51.258 persones (un increment del 3,1% interanual).
Per comunitats, les Balears van tenir un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 89,55%, seguida de les Canàries (82,61%) i el País Basc (79,09%), mentre que al costat contrari es van situar Castella-la Manxa, (38,65%), Extremadura (45,11%) i Madrid (55,26%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Balears van ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (23,64%) a l'agost juntament amb Catalunya (18,29%) i Andalusia (15,74%).
El preu dels hotels va pujar a totes les comunitats amb els increments més elevats respecte a l'agost de l'any anterior a Madrid (+12,22%) i a Múrcia (+10,12%). La pujada menys destacada es registra a Catalunya, amb una taxa de variació anual del +1,49%.