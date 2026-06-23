Les pernoctacions hoteleres a Catalunya augmenten un 2,8% al maig

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya van pujar un 2,8% al maig en comparació amb el mateix mes de l'any anterior fins a sumar un total de 6.175.882 pernoctacions i encadena 8 mesos de creixement, la segona millor dada de pernoctacions en un mes de maig a la comunitat de la sèrie històrica, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Als hotels catalans s'hi van allotjar un 4,41% més de turistes al maig que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 2.367.239 viatgers.
Per nacionalitat, 773.654 eren residents a Espanya, el 32,68%, mentre que 1.593.585 (67,32%) van ser estrangers i, respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 4,5% i els estrangers van augmentar un 4,4%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 1.611.556 les van dur a terme residents a Espanya (un 26,09%), mentre que 4.564.326 (73,91%) van ser residents a l'estranger.
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 137,95 euros, la qual cosa representa una pujada del 0,3% interanual i, en general, els preus van pujar un 4,67% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va arribar al maig a una ocupació del 61,55% i el sector hoteler va donar feina a 45.389 persones (un increment del 2,4% interanual).
Per comunitats, les Balears van ser l'autonomia amb un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 73,46%, seguida de les Canàries (64,98%) i la Comunitat Valenciana (63,99%), mentre que al costat contrari es van situar Castella-la Manxa, (39,88%), Astúries (41,5%) i Extremadura (42,09%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Balears va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (23,35%) al maig juntament amb Catalunya (17%) i Andalusia (15,92%).