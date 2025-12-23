Les pernoctacions hoteleres a Catalunya augmenten un 2,5% al novembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
Les pernoctacions en establiments hotelers a Catalunya van augmentar un 2,5% al novembre en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, fins a sumar un total de 2.792.751 pernoctacions, i encadena 2 mesos de creixement, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Als hotels catalans s'hi van allotjar un 5,1% més de turistes al novembre que en el mateix mes de l'any anterior, fins als 1.313.990 viatgers. Per nacionalitat, 496.820 eren residents a Espanya, el 37,81%, mentre que 817.170 (62,19%) van ser estrangers. Respecte a l'any anterior, els viatgers residents a Espanya van créixer un 2,5% i els estrangers van augmentar un 6,7%.
Del total de pernoctacions a Catalunya, 847.964 les van fer residents a Espanya (un 30,36%), mentre que 1.944.787 (69,64%) van ser residents a l'estranger.
La tarifa mitjana diària per habitació es va situar en els 130,32 euros, la qual cosa representa una pujada de l'1,3% interanual i, en general, els preus van baixar un -1,16% respecte a l'any anterior a Catalunya.
En total, a Catalunya es va arribar al novembre a una ocupació del 50,46% i el sector hoteler va donar feina a 28.781 persones (un increment del 5,7% interanual).
Per comunitats, les Canàries va ser l'autonomia amb un grau d'ocupació per plaça més gran, amb un 74,29%, seguida de Madrid (62,53%) i la Comunitat Valenciana (53,87%), mentre que al costat contrari es van situar Castella-la Manxa, (33,31%), Galícia (33,62%) i Cantàbria (35,14%).
Tenint en compte el total de pernoctacions registrades a Espanya, les Canàries va ser la comunitat amb més percentatge de pernoctacions (29,45%) al novembre juntament amb Andalusia (15,49%) i Catalunya (13,76%).