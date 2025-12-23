Les pensions mínimes pujaran més d'un 7% el 2026 i les no contributives i l'IMV augmentaran un 11,4%

MADRID 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la pujada de les pensions contributives i de classes passives en un 2,7% per al 2026, a més de les pensions mínimes en més d'un 7%, segons ha anunciat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
No obstant això, les pensions amb cònjuge a càrrec i de viduïtat amb càrregues familiars augmentaran un 11,4%, com les no contributives i l'ingrés mínim vital (IMV), que també es revaloraran un 11,4%, ha precisat Saiz en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Aquests increments estan recollits en un reial decret-llei molt més ampli, aprovat en el que ha estat l'últim Consell de Ministres de l'any 2025, per mantenir l'anomenat 'escut social'.
Les pensions contributives, atenent l'evolució dels preus, pujaran un 2,7% el 2026.
"El govern compleix amb un compromís que és infrangible, el d'oferir la certesa als més de 9,4 milions de pensionistes del nostre país que si els preus pugen, les seves pensions també ho faran", ha destacat Saiz.