Les patronals catalanes veuen els pressupostos de carboni com "una eina" útil, però demanen realisme

Torres (comitè d'experts) diu que la proposta a Illa augmenta "bastant l'ambició" actual

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

Les patronals catalanes Foment del Treball i Pimec veuen els pressupostos de carboni que vol implementar el president de la Generalitat, Salvador Illa, com "una eina" útil, però demanen que siguin realistes i vagin acompanyats d'ajuts i polítiques energètiques i d'innovació.

El director de desenvolupament sostenible de Foment, Salvador Sedó, i el secretari tècnic de la comissió de sostenibilitat de Pimec, Joan Barfull, han fet servir el mateix qualificatiu per definir la mesura, i també han coincidit a advertir sobre el seu disseny perquè no malmeti l'activitat econòmica.

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va assegurar dimarts que Catalunya es vol convertir en "la primera comunitat autònoma a tenir uns pressupostos de carboni aprovats".

El comitè d'experts del canvi climàtic nomenats pel Parlament va presentar a Illa una proposta de càlculs aquest dimarts que, segons una dels integrants, Marta Torres, "significaria augmentar bastant l'ambició" del Pla Integrat d'Energia i Clima de Catalunya 2030, actualment en consulta pública.

Torres ha assegurat que la proposta va tenir una bona recepció per part d'Illa, que es va mostrar "molt compromès" amb la descarbonització: el comitè ha presentat un plantejament independent i ara el Govern ha d'elaborar el seu, que portarà al Parlament.

PRESSUPOSTOS DE CARBONI

D'acord amb la llei del canvi climàtic de Catalunya, aprovada el 2017, els pressupostos de carboni regularan totes les emissions, per la qual cosa Torres ha sostingut que cobreixen "qualsevol activitat que emeti gasos hivernacle".

"Qui adquireix el compromís és el Parlament, és com un pacte d'Estat. Una altra cosa és com aquesta quota, que existeix per al conjunt de Catalunya, s'assigna a cada sector i als diferents actors", ha explicat.

ACTIVITAT ECONÒMICA

Barfull (Pimec) ha reclamat que la Generalitat acompanyi aquests pressupostos amb subvencions directes --"no parlem de línies de crèdit, per molt bones que siguin les condicions"--, simplificació administrativa i mesures de formació i assistència tècnica.

Sedó (Foment) ha posat l'accent en les polítiques energètiques i en les d'impuls de la innovació: "No tots els sistemes productius es poden electrificar", ha advertit.

De cara al sector públic, Barfull ha exigit a l'administració corresponsabilitat i que també impulsi els seus plans de descarbonització, mentre que Sedó ha defensat una fiscalitat ambiental "en positiu".

"L'esquema de qui contamina paga ja no ens serveix", ha assegurat, i, en canvi, ha advocat per prioritzar reduccions fiscals, ajuts o subvencions per a les empreses que avancen en la transició.