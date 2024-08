Les patronals catalanes demanen a Illa millorar la productivitat i un nou sistema de finançament

Demanen agilitzar els tràmits i reduir la càrrega fiscal



Les patronals catalanes demanen al president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsi polítiques per millorar la productivitat, així com implementar un nou sistema de finançament que redueixi el dèficit i acabi amb la desinversió.

En declaracions a Europa Press, Foment del Treball ha considerat que Catalunya ha de fer "tots els esforços per millorar la seva productivitat", la qual cosa inclou reformes per facilitar l'activitat econòmica.

La patronal ha recordat que sempre ha defensat la millora el sistema de finançament de Catalunya, i ha apostat perquè el nou model està basat en els principis de transparència, equitat i eficiència.

Pimec ha reclamat el correcte desplegament i desenvolupament de l'acord sobre el finançament per resoldre "tots els dèficits de finançament i tresoreria, que tenen conseqüències molt negatives per al potencial econòmic".

AGILITAT AlS PRESSUPOSTOS

En aquest sentit, Pimec ha demanat "que es legisli pensant primer" en les pimes, i mesures estratègiques per potenciar el creixement empresarial, per la qual cosa ha advocat per partides pressupostàries àmplies.

Des de la Cecot, han instat als grups parlamentaris a agilitzar el debat i l'aprovació dels Pressupostos i que siguin efectius des de gener, ja que "moltes decisions empresarials i econòmiques" depenen d'ells.

A més, creuen que els nous comptes haurien de comptar amb un "increment generalitzat de la dotació econòmica" en àmbits com l'educació, l'habitatge o la sanitat, a més d'invertir per pal·liar els efectes de la sequera.

MESURES CONCRETES

Pimec ha demanat simplificació administrativa, major col·laboració públic-privada, reduir la càrrega fiscal, ajudes a la transició energètica, impulsar la digitalització i la innovació i la creació d'infraestructures "estratègiques".

Foment ha advocat per eliminar impostos com el de Patrimoni i de Successions i ha insistit en l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona per poder accedir a rutes intercontinentals.

Per a la Cecot, és imprescindible alinear l'acció del Govern amb l'aposta europea d'incrementar el pes de la indústria al 20% del PIB, "un factor clau que hauria de contemplar el nou executiu".