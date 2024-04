Les paperetes per votar el 12M des de l'estranger estan disponibles al web de la Generalitat

Les paperetes de Barcelona estan pendents de recurs

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

Els electors residents a l'estranger ja poden descarregar directament les paperetes de les candidatures que concorren a les eleccions del Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig des de la pàgina web dels comicis.

De moment, estan disponibles les corresponents a les circumscripcions de Tarragona, Lleida i Girona, mentre que les de Barcelona estan pendents d'un recurs i, segons informa el Govern en un comunicat aquest dissabte, les paperetes descarregables són una de les principals novetats d'aquest procés electoral.

Des de la modificació de la llei electoral el 2022, que va eliminar el vot pregat, els residents a l'estranger reben d'ofici la documentació per votar a l'adreça on consten inscrits en el cens electoral de residents absents (CERA), però ara, si les paperetes no arriben a temps, es poden obtenir al portal web.

Poden utilitzar aquest procediment les persones que resideixin a l'exterior de manera permanent inscrites en el CERA i que emetin el vot des de l'estranger i els que votin des de la resta d'Espanya han de sol·licitar el vot per correu des de qualsevol oficina de Correus, ja que no el poden dipositar personalment a la mesa electoral.

PROCEDIMENT

Un cop rebudes o descarregades les paperetes, els electors poden enviar el vot per correu a l'oficina o secció consular d'adscripció fins el 7 de maig, o bé votar presencialment entre el 4 i el 9 de maig a les ambaixades, oficines o seccions consulars en les quals estiguin inscrits o als llocs que s'habilitin a aquest efecte, inclosos els consolats honoraris de l'Estat.

Més informació sobre el vot des de l'estranger a: https://eleccionsparlament.gencat.cat/ca/votants/com-puc-vot...