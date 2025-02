Les okupacions repunten un 7,4% el 2024 a Espanya, amb Catalunya al capdavant amb més de 7.000 denúncies

Els delictes per violació de domicili i usurpació d'immobles van baixar a Madrid i Andalusia durant l'últim any

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

Les denúncies per okupacions d'habitatge han repuntat un 7,4% el 2024 en el conjunt d'Espanya, amb 16.426 fets coneguts per les Forces de Seguretat inclosos tant els delictes més habituals d'usurpació d'habitatge com els més greus de violació de domicili. Catalunya es manté al capdavant, amb 7.009 casos, que representa el 42% del total.

Les dades de l'últim any recollides al Portal Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l'Interior, consultat per Europa Press, trenquen la tendència a la baixa del 2023, quan les okupacions van baixar a Espanya gairebé un 9% i a Catalunya un 10,63% --van ser 6.258 denúncies.

La dada de Catalunya, amb un augment del 12% pel que fa al 2023, contrasta amb les baixades en dues de les altres quatre regions més poblades. A la Comunitat de Madrid l'any 2024 hi va haver 1.451 denúncies per usurpació i violació de domicili, la qual cosa representa una caiguda del 4,3%, i a Andalusia van ser 2.207 denúncies, amb una baixada del 5,3% pel que fa al 2023.

És a dir, Catalunya continua registrant més casos d'okupacions que la suma de la Comunitat de Madrid, Andalusia i la quarta regió més poblada, la Comunitat Valenciana. En aquesta última comunitat autònoma hi va haver el 2024 un total de 1.767 denúncies (+7,7%).

INCREMENT CONTINUAT DES DEL 2010

El fenomen de l'okupació ha patit un increment notable en l'evolució anual, atenent a les dades de l'estadística oficial del Ministeri d'Interior: el 2010 i 2011 es van anotar prop de 3.000 casos cada any, xifra que es va duplicar el 2012 i quintuplicar entre el 2010 i el 2024.

En el cas de Catalunya, el 2014 anotaven prop de 3.000 casos a l'any, per la qual cosa s'han duplicat les denúncies davant de les Forces de Seguretat, segons l'estadística del Ministeri d'Interior amb les dades de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i també policies autonòmiques i locals.

No obstant això, si es comparen els 16.426 casos de violacions de domicili i usurpacions d'immobles registrats el 2024 a tot Espanya amb altres tipologies delictives es constata que s'enquadren entre delictes menys freqüents: l'any passat hi va haver més de 649.000 furts i 414.000 estafes, així com 29.342 delictes de lesions i renyina tumultuària o més de 21.000 delictes tant per delictes contra la llibertat sexual com per tràfic de drogues.

DIFERÈNCIES ENTRE VIOLACIÓ DE DOMICILI I USURPACIÓ

El Govern central, i en particular el Ministeri d'Interior, sol demanar no alarmar sobre la problemàtica de les okupacions a Espanya perquè els casos més greus de violació de domicili són pocs a Espanya, en comparació amb els d'usurpació, la majoria en habitatges buits.

"No és que baixis a buscar pa o te'n vagis de vacances i entrin a casa meva", ha arribat a dir el ministre Fernando Grande-Marlaska per respondre en seu parlamentària a les crítiques.

Les estadístiques oficials d'aquest departament no discriminen entre els dos tipus penals que conformen aquest fenomen, la violació de domicili i la usurpació del dret d'ús d'un immoble, perquè són qualificacions jurídiques que realitza a posteriori l'òrgan judicial encarregat de la instrucció de cada denúncia.

El 2022, per exemple, les dades de la Memòria de la Fiscalia General de l'Estat reflectien que només el 0,16% dels delictes genèrics d'ocupació es refereixen a delictes de violació de domicili.