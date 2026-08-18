Les oficines mòbils i virtuals de la Generalitat han gestionat 4.769 tràmits en 9 mesos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina Virtual i les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) mòbils de la Generalitat han facilitat 4.769 tràmits burocràtics i administratius en els últims 9 mesos, amb l'objectiu d'oferir una atenció "personalitzada" a la ciutadania.
Aquests dos serveis s'han engegat a l'octubre de 2025 i abril de 2026, respectivament, amb l'objectiu de millorar la "cohesió territorial" de Catalunya, en paraules del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
Segons ha explicat en declaracions als mitjans, aquestes alternatives a les oficines presencials permeten evitar desplaçaments i oferir una "atenció més propera", especialment als municipis rurals.
OFICINA VIRTUAL
L'Oficina Virtual ha realitzat 3.588 videoatencions des del passat octubre, en un sistema que permet fer gestions a través d'una videotrucada amb un agent sense haver de desplaçar-se a un punt presencial.
El servei ofereix 180 cites a la setmana a través de la web 'gencat.cat', amb 7 informadors especialitzats que poden realitzar gestions en nom dels sol·licitants, per cobrir uns 40 tràmits de diferents àmbits relacionats amb la igualtat, la salut o la mobilitat.
Entre les gestions més sol·licitades hi ha el registre de parelles estables (2.003 videoatencions); el reconeixement i la revisió del grau de discapacitat (579); i el reconeixement de la situació de dependència (375).
Dalmau destaca que els ciutadans eviten així desplaçar-se, però alhora estan acompanyats en els seus tràmits amb la Generalitat: "Permet que una persona que vol fer el tràmit des de casa seva no se senti sola i ho pugui fer acompanyada per un professional".
S'espera que pròximament s'incorpori la traducció simultània en català, castellà i anglès, a més de la possibilitat de sol·licitar un intèrpret de llengua de signes, i es preveu la incorporació de tots els tràmits que es poden realitzar actualment de manera presencial.
OFICINES MÒBILS
D'altra banda, les OAC mòbils es van engegar el passat mes d'abril amb l'objectiu d'apropar els serveis de la Generalitat a aquells municipis que no tenen una OAC a prop, han atès a 1.181 persones en 5 furgonetes que visiten més de 200 municipis al mes, i estan dividides en 5 línies de territori, les quals Dalmau pretén "consolidar estimulant la demanda".
La ruta centre (166 atencions registrades) abasta les comarques de Lleida del Segrià, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Solsonès i la Segarra, a més d'algunes de Barcelona com el Bages, el Berguedà, el Lluçanès i el Moianès.
La ruta nord-est (319) recull més comarques de Barcelona, com Osona, el Maresme i el Vallès Oriental, així com algunes de Girona, com l'Alt i el Baix Empordà, el Ripollès, la Selva i la Garrotxa.
D'altra banda, la nord-oest (128) engloba les comarques de Lleida de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, l'Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Noguera, a més de la Cerdanya, que té el territori dividit entre Lleida i Barcelona, i que també inclou en aquesta ruta al Berguedà.
La ruta sud-est (186) recull les últimes comarques de Barcelona, com el Garraf, l'Anoia, l'Alt i el Baix Penedès, i algunes de Tarragona, com el Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat.
Per útlim, la sud-oest (382), que és la que més atencions ha registrat, engloba les últimes comarques de Tarragona: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
El conseller ha reafirmat que "l'àmbit digital suposa una barrera per a moltes persones, com les persones grans", i que aquesta mesura permet que l'atenció ciutadana arribi directament als municipis rurals de Catalunya.
En aquest cas, els tràmits més demanats són la identificació digital com l'idCAT Mòbil, l'idCAT certificat i la signatura electrònica (348 sol·licituds); el reconeixement de la situació de dependència (134), els tràmits amb altres administracions (104), els tràmits amb altres organismes de la Generalitat (85) i el reconeixement del grau de discapacitat (85).
En tots dos casos, els ciutadans usuaris han puntuat els serveis per sobre del 4,9 sobre 5, amb un 4,95 i un 4,93, respectivament.