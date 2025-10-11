Les obres de la seu de la Generalitat a Manresa (Barcelona) comencen el dilluns i duraran 30 mesos

BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Les obres de construcció de la nova seu de la Generalitat en la Catalunya Central, a Manresa (Barcelona), començaran aquest dilluns després de la signatura de l'acta de replanteig i està previst que durin 30 mesos, informa la Conselleria de Presidència en un comunicat.
Ho ha anunciat aquest dissabte el conseller Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, en l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra que s'ha celebrat al Parc de la Seu de Manresa, junt amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
"Posem la primera pedra d'un edifici, però sobretot posem la primera pedra d'un futur compartit, un futur on Catalunya segueix en marxa, on cada comarca té veu i força, on la prosperitat s'entén com un ben comú", ha dit Dalmau.
L'edifici allotjarà la delegació territorial, els diversos serveis territorials, fins ara dispersos per la ciutat, i l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) integrada, que actualment se situa en la Fàbrica del Salt.
La inversió total de la Generalitat en la construcció de la nova seu corporativa, incloent els treballs previs i l'enderrocament, serà de 24 milions d'euros.
Les obres de construcció s'han dividit en dos lots, el primer ha estat adjudicat a la UTE Certis Obres i Serveis SA i Cots i Claret SL per 16,5 milions d'euros, amb IVA, i el segon, corresponent a les instal·lacions, a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, per 6 milions d'euros, també amb IVA.
Aquestes obres s'iniciaran després de la finalització de les fases d'enderrocament i d'excavacions arqueològiques començades al setembre de l'any 2022.
L'EDIFICI
El nou edifici està dissenyat amb criteris capdavanters de sostenibilitat, amb especial èmfasi en l'estalvi energètic i la qualitat de l'ambient interior i de digitalització.
La nova seu aprofita en part l'edifici de l'Antic Palau del Consell de Ciutat, conegut actualment com a edifici dels antics jutjats, i afegeix una nova construcció, sumant una superfície construïda total, sobre i baix rasant, de 9.075 m2, dels quals 750 m2 es destinaran a l'OAC integrada.
Tal com han explicat els arquitectes Humbert Costas, Carlos Duran i Eliana Crubellati, el projecte, redactat per la UTE formada per CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura, proposa un edifici compacte, suma del conjunt històric i del nou edifici administratiu, amb acabat de pedra, adequat al context del Centre Històric en el qual se situa.
Aquesta seu acollirà a uns 350 treballadors i, amb aquesta operació, la Generalitat deixarà de pagar una mica més d'1 milió d'euros anual en concepte de lloguers, serveis de manteniment i subministraments.