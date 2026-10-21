Les obres de millora de les connexions de la C-17 i la C-25 començaran a finals de novembre

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori de la Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament de Gurb (Barcelona) que les obres per millorar les connexions de la carretera N-152z amb les autovies C-17 i C-25 començaran a finals del mes de novembre, un cop adjudicades i amb la tramitació corresponent completada.
Les obres, amb un import d'1 milió d'euros, tenen com a objectiu "augmentar la capacitat dels accessos existents i afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànsit", ha informat aquest dimecres el Govern en un comunicat.
El termini previst dels treballs és de 8 mesos, i inclouen l'increment de la capacitat de les dues rotondes existents --una circular i una altra el·líptica-- i la creació d'un carril directe des de la sortida de la C-25 fins a la N-152z direcció C-17 nord.
D'aquesta manera, "s'aconsegueix una millora de la connexió entre els 2 eixos d'alta capacitat" i l'entrada pel nord a les localitats de Gurb i Vic (Barcelona).
El projecte també comprèn la reordenació d'accessos, la renovació del paviment i la millora de senyalització, abalisament i barreres de seguretat.