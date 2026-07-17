Les obres de l'N-260 a Crespià, Maià de Montcal, Beuda i Besalú (Girona) començaran aquest diumenge

GIRONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Les obres de rehabilitació del ferm de la carretera N-260, que afectaran Crespià, Maià de Montcal, Beuda i Besalú (Girona), començaran aquest diumenge i duraran fins al 31 de juliol, informa el Ministeri de Transports aquest divendres en un comunicat.
Les obres es faran de nit de diumenge a dijous, i aquest diumenge a les 21 es tancarà un dels dos carrils i s'habilitarà l'altre com a pas alternatiu, entre els quilòmetres 56,9 i 62.
A causa del risc d'incendi forestal, si s'activessin els nivells 3 o 4 del Pla Alfa s'ajornaria qualsevol activitat que suposés un problema, com el fresat del paviment.