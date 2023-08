Les obres de l'intercanviador de Plaça Espanya del Metro de Barcelona modificaran l'accés a l'L3

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els treballs que la Conselleria de Territori està realitzant per adaptar l'intercanviador de la parada de Plaça Espanya del Metro de Barcelona comportaran modificacions en els accessos a la L3 per l'avinguda del Paral·lel a partir del dimecres.

Segons un comunicat d'aquest dimarts, l'obra consisteix en l'adaptació per a persones amb mobilitat reduïda de l'estació i, com alterativa, les entrades i sortides s'efectuaran per l'accés de Tarragona de la L1 i el d'Exposició de la L3, unes actuacions que compten amb una inversió de 13,2 milions d'euros.

L'intercanviador adaptarà l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i també les estacions de les línies 1 i 3 i els itineraris de correspondència entre elles, i també amb FGC.

També reconfigurarán l'actual passera d'intercanvi entre andanes de la L1, la remodelació del vestíbul actual de la L3 i la instal·lació de diversos ascensors per "garantir la connexió entre els diversos nivells de les estacions".

Actualment, estan adaptades 152 de les 163 estacions en servei en la xarxa del metro de l'àrea de Barcelona, un 93% del total.