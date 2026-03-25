Les obres de l'estació Guinardó-Sant Pau de l'L9 del Metro afectaran la ronda Guinardó

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
L'avanç de les obres de l'estació Guinardó-Sant Pau de l'L9 del Metro requerirà un canvi en la circulació a la ronda Guinardó a partir del pròxim dilluns 30 de març, informa el Departament de Territori de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
Els treballs que estan actualment en marxa tenen com a objectiu completar l'obra civil i l'estructura interior de l'estació i s'emmarquen en les actuacions de cara a la finalització del tram central de l'L9/L10 del Metro.
Per implantar els canvis necessaris, diumenge 29 de març es tallarà el trànsit de la ronda Guinardó en sentit Llobregat i s'habilitaran itineraris i parades alternatives per als serveis dels busos H6, V21 i 191.