Les obres del Hall Zero aconsegueixen el 49% d'execució i l'espai estarà operatiu el 2027

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Quan finalitzin, el recinte de la Gran Via ocuparà 300.000 m2
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Les obres del futur Hall Zero del recinte de la Gran Via de Fira de Barcelona, amb 60.000 m2 que permetran a la infraestructura aconseguir un total de 300.000 m2 de superfície expositiva, han aconseguit el 49% d'execució i continuen amb el calendari previst perquè l'espai estigui operatiu a mitjans del 2027.
Així ho han informat fonts del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat a Europa Press, després que la consellera Alícia Romero i els alcaldes de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Jaume Collboni i David Quirós, hagin visitat aquest dimarts les obres del Hall Zero.
L'avenç de les obres, no obstant això, impedeix que la instal·lació estigui disponible de cara al Mobile World Congress (MWC) del 2027, que la podrà fer servir en la següent edició del congrés.
ALÍCIA ROMERO
Romero ha subratllat la magnitud de la inversió a través de la societat Fira 2000, propietària del recinte firal de la Gran Via, i ha destacat que els nous 60.000 m2 permetran a la infraestructura aconseguir un total de 300.000 m2 de superfície expositiva.
"És una inversió importantíssima per ampliar espais i aconseguir que Barcelona i Catalunya se situïn encara més en el mapa europeu i internacional de les fires", ha argumentat.
DAVID QUIRÓS
Per la seva banda, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha definit l'obra com una "infraestructura de país" i un exemple d'èxit en la col·laboració entre administracions.
Ha valorat l'impacte social del projecte, en assenyalar que actualment treballen 400 professionals en les obres, i que la posada en marxa definitiva generarà noves oportunitats per als joves.
JAUME COLLBONI
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vaticinat que el Hall Zero serà una "icona arquitectònica" i simbolitzarà un salt d'escala per Fira de Barcelona, en les seves paraules.
Ha vinculat aquest avenç amb la imminent remodelació del recinte de Montjuïc de cara al centenari de l'Exposició Internacional de Barcelona 1929, i ha assenyalat que el creixement de l'activitat cap a l'Hospitalet permet alliberar espai a la capital catalana per a usos socials.
NOU BARRI AMB 500 HABITATGES PROTEGITS
En aquest sentit, ha anunciat que la transformació de Montjuïc permetrà desenvolupar un nou barri amb 500 habitatges protegits a l'entorn de l'avinguda Paral·lel.
"Estem fent les dues coses més importants perquè la gent es quedi a viure a les ciutats: habitatge assequible i oportunitats econòmiques", ha resolt Collboni.