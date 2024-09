Les obres a la B-431 d'Artés a Calders (Barcelona) afectaran el tràfic fins l'11 de novembre

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

Les obres d'un tram de la carretera B-431 entre Artés i Calders (Barcelona) comportaran afectacions al tràfic fins l'11 de novembre, ha informat la Generalitat en un comunicat aquest divendres.

Des del 17 de juliol, les obres requereixen el tancament de la carretera en tots dos sentits i el desviament del tràfic per un itinerari alternatiu.

L'afectació estava prevista fins al 30 de setembre i s'allargarà fins l'11 de novembre per "les pluges de les últimes setmanes i atès que l'obra abastarà un tram addicional de 400 metres que també es condicionarà".

Aquest nou tram, no previst inicialment, "s'ha hagut d'encaixar geomètricament per no afectar una zona agrícola".

Els treballs, que compten amb un pressupost de 5,5 milions d'euros, consisteixen en l'eixamplament i millora del traçat de la carretera.