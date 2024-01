Les obres a la C-35 entre Sant Celoni (Barcelona) i Riells i Viabrea (Girona) acabaran a la tardor

GIRONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

Les obres per crear un nou tram de 2+1 i una via segregada per a vianants i ciclistes a la C-35 entre Sant Celoni (Barcelona) i Riells i Viabrea (Girona) acabaran a la tardor.

Segons un comunicat de la Conselleria de Territori de la Generalitat d'aquest divendres, el conjunt de les actuacions previstes compten amb una inversió de 22 milions d'euros.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha subratllat que la C-35 "és un dels eixos on més esforç" fa el Govern per adaptar-se als nous reptes de seguretat i funcionalitat.