Les mones de Pasqua s'encariran un 5% aquest any pel preu del cacau, segons EAE

El preu dels ous també puja

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

Les mones de Pasqua artesanals, elaborades amb farina, ous, sucre o xocolata, entre altres ingredients, es podrien encarir un 5% aquest any per l'augment del preu del cacau, segons ha analitzat el professor d'EAE Business School, Francesc Rufas, aquest dimecres en un comunicat.

I és que el preu del cacau s'ha disparat aquest any un 35% a causa de crisis estructurals als principals països productors, que són la Costa d'Ivori i Ghana, els quals concentren més del 50% de la producció mundial.

Així, les collites s'han vist afectades per la suma de sequeres severes i pluges, i l'envelliment dels arbres en petites explotacions de subsistència, on sovint no es replantaven ni utilitzaven adob ni pesticides.

ELS OUS

Així mateix, l'encariment de les mones s'atribueix a l'augment del preu dels ous, que ha experimentat una pujada de més del 25% en tres mesos.

L'origen d'aquesta escalada es troba en la crisi de la grip aviària que ha obligat a sacrificar milions de gallines als Estats Units i en alguns països europeus.

Aquesta situació ha disparat la demanda internacional i ha fet que una part de la producció espanyola es destini a l'exportació i, de retruc, encareixi el preu local.

ALTRES ALIMENTS BAIXEN

Malgrat això, hi ha elements compensatoris, com el preu de la farina i el sucre, que aquest any s'ha estabilitzat després de patir repunts en l'exercici anterior.

En aquest sentit, també s'ha reduït el cost de l'energia, gràcies a una primavera "excepcionalment productiva", i en la baixada del cost dels carburants per política aranzelària de Donald Trump.