Les ministres de Sumar avisen que no validaran el 'decret Maricarmen' si "no està a l'alçada"

Mónica García i Sira Rego revelen que el Govern central encara està lluny de tenir un decret que satisfaci la gent
MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat, Mónica García, i la de Joventut i Infància, Sira Rego, han desvelat aquest dilluns que el govern del qual formen part encara està lluny de tenir un 'reial decret Maricarmen' i han avisat que ja no valen "mitges tintes ni pegats".
Aquesta última, a més, ha advertit, a través de Blue Sky, que no permetran que es dilueixin les mesures que exigeix el carrer, "ni validar un text que no estigui a l'alçada".
Després d'assenyalar que "l'acord sobre el reial decret d'habitatge continua lluny", ha reclamat que aquest dimarts vagi al Consell de Ministres "un 'decret Maricarmen' que protegeixi la gent davant els voltors. Sí o sí".
Mónica García, per la seva banda, s'ha pronunciat a través d'una entrada a X per reclamar mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i prohibir els desnonaments.
"Encara estem lluny de tenir un 'reial decret Maricarmen' que satisfaci el que necessita la gent del nostre país i que puguem aprovar en el Consell de Ministres", ha advertit la ministra i líder de Més Madrid.
A més a més, ha defensat la reivindicació dels manifestants de "prohibir desnonaments en població vulnerable, posar límit al lloguer de temporada, regular el lloguer d'habitacions, expulsar els fons voltor" de les cases i "la pròrroga de lloguers amb renovació automàtica".
Aquestes mesures, ha afegit, són un "punt de partida irrenunciable". "Ja no valen ni mitges tintes ni pegats. O s'està amb l'especulació o s'està amb les famílies", ha reblat la ministra.