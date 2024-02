Les meses electorals de Galícia tanquen puntuals i sense incidències

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La majoria de les 3.950 meses electorals disposades per aquest 18 de juliol a Galícia per als comicis autonòmics han tancat puntualment a les 20.00 i sense incidències.

Només dues han tancat una mica més tard, al voltant de les 20.30, perquè s'havien constituït amb retard.

En concret, les meses de dos locals de Vigo van trigar aproximadament mitja hora a constituir-se a causa de problemes per obrir la porta d'un dels locals i en una altra perquè faltaven membres en alguna de les mesa.

A més d'aquestes dues incidències, hi ha hagut altres petites incidències en el municipi de la Corunya de Culleredo, on va haver problemes amb la transmissió de dades d'una mesa, i a Boqueixón (la Corunya) i Ponteareas (Pontevedra) per falta de material, però s'ha solucionat.