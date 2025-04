Les lleis d'ERC, PNB i Sumar estan entre les més bloquejades pel PSOE a la Mesa del Congrés

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -

Algunes de les lleis impulsades per socis del Govern central figuren entre les iniciatives legislatives que han patit més ampliacions de terminis d'esmenes al Congrés i, per tant, les que més temps porten al calaix de la Mesa de la cambra baixa, en què el PSOE i Sumar tenen la majoria.

Segons el quadre de pròrrogues d'esmenes, recollit per Europa Press, la llei més encallada al Congrés és una reforma que el PP va llançar des del Senat i que va arribar a la cambra baixa el desembre del 2023 amb el vot en contra del PSOE i el suport d'alguns aliats del Govern central. En concret, es tracta d'una llei per treure l'IVA a les perruqueries, que té un total de 53 ampliacions de terminis d'esmenes al Congrés.

La segueixen dues lleis de socis del PSOE, concretament una impulsada per Sumar per despenalitzar determinats delictes d'opinió i una altra d'ERC que vol posar fi a l'obligatorietat d'acudir a convocatòries de la selecció espanyola de futbol i altres esports.

Totes dues normes estan des de febrer del 2024 a l'espera d'avançar en la tramitació parlamentària i a diferència de les provinents del Senat, aquestes sí que van comptar amb el vot favorable del PSOE para la seva presa en consideració.

Això sí, en el cas de la llei per permetre als esportistes que no atenguin la trucada de la selecció espanyola, el vot a favor del PSOE va arribar en l'últim minut, ja que el Ministeri d'Educació havia dit que no s'admetria, el Grup Socialista es va pronunciar en contra durant el debat, i va ser en la votació que el PSOE va donar un cop de volant i va acceptar tramitar-la. En tot cas, la proposta d'ERC no ha avançat més.

Al "congelador" del Congrés, com l'han batejat en diverses ocasions tant els partits de l'oposició com algun dels socis de Pedro Sánchez, també hi ha des de març de l'any passat la llei del soci minoritari de l'executiu per protegir els drets humans i la jurisdicció universal al nostre país, així com la reforma que pretén portar el PNB de la llei de secrets oficials, malgrat que el cap de l'executiu mateix, Pedro Sánchez, ha promès molts cops executar aquesta reforma.

TAMBÉ EN PONÈNCIA O A COMISSIÓ

En aquest context hi ha, a més, unes altres quantes propostes legislatives dels socis de l'executiu, que encara que han aconseguit superar la fase d'esmenes, s'han quedat estancades en el seu pas per ponència o per comissió.

És el cas de la reforma del Reglament del Congrés per adaptar-lo al llenguatge inclusiu de gènere, que va ser impulsada pels socis de Govern central, PSOE i Sumar, el març de l'any passat i que no ha fet cap pas més des d'aleshores.

El mateix passa amb la reforma de la llei mordassa pactada entre el Govern central i Bildu, que es va prendre en consideració a finals del mes d'octubre amb la idea d'aprovar-se abans que acabés l'any, perquè es va registrar per procediment d'urgència --de manera que es van reduir a la meitat tots els terminis i, no obstant això, des de desembre està a l'espera que es debatin les esmenes presentades a la Comissió d'Interior.

LES MAJORIES A LA MESA

Per ampliar el termini d'esmenes d'una norma, es necessita majoria a l'òrgan de govern de la cambra baixa, que actualment presideix la socialista Francina Armengol. Aquesta majoria la solen conformar els tres diputats amb què compta el PSOE amb els dos de Sumar, enfront dels quatre seients que té el PP.

Per tant, els socialistes necessiten el suport de Sumar o del PP a la Mesa per bloquejar les normes que ells mateixos han deixat passar al ple, però que no volen que tirin endavant amb la tramitació.