Les llars amb tots els seus membres en atur pugen en 12.800 i els que tenen a tots ocupats marquen rècord

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Les llars amb tots els seus membres en atur van pujar en 12.800 en el tercer trimestre de l'any, un 1,4% respecte al trimestre anterior, fins a situar-se en 928.800, segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) difosa aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En l'últim any, les llars amb tots els seus integrants en l'atur han disminuït en 48.500, la qual cosa suposa un descens en valors relatius de gairebé el 5%.

Entre juliol i setembre, les llars amb tots els seus membres ocupats es van incrementar en 20.500 (+0,2%), fins a un total d'11.578.300 llars, la xifra més alta de la sèrie històrica. En els últims dotze mesos les famílies amb tots els seus membres ocupats han augmentat en 284.000 (+2,5%).

Les llars amb almenys un actiu van pujar en 83.800 en el tercer trimestre (+0,6%), superant els 14 milions, mentre que en l'últim any van augmentar en 217.300 (+1,6%).

Finalment, les llars en els quals no hi ha cap actiu van baixar en 23.400 entre juliol i setembre (-0,4%), fins als 5,37 milions. En l'últim any, aquestes llars s'han incrementat en 68.200 (+1,3%).