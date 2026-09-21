Les línies urbanes d'FGC funcionaran durant tres nits de les festes de la Mercè de Barcelona

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà el servei durant les festes de la Mercè de Barcelona i les línies urbanes funcionaran de manera ininterromputa durant les nits del dimecres 23, divendres 25 i dissabte 26.
Les línies L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo i L12 Reina Elisenda funcionaran amb un interval de pas d'un tren cada 20 minuts, informa FGC en un comunicat aquest dilluns.
Durant les tres nits de servei ininterromput, a partir de les 2.30, un de cada dos trens de la línia L6 Sarrià allargarà el seu recorregut fins a l'estació de Les Planes, i l'interval de pas entre Plaça Catalunya i Les Planes serà d'un tren cada 40 minuts.
A més, els dies 24, 26 i 27 de setembre es reforçarà el servei amb una circulació de la línia S1 Terrassa i una altra de l'S2 Sabadell, que sortiran de l'estació de Plaça Catalunya a les 4.35 (S2) i a les 4.45 (S1) el dia 24, i a les 4.45 (S1) i a les 4.55 (S2) els dies 26 i 27.
El Funicular de Vallvidrera donarà servei amb un interval de pas de 10 minuts durant les tres nits de servei ininterromput.
A la línia Llobregat-Anoia, FGC oferirà un servei ininterromput amb un interval de pas de 20 minuts a l'L8 Molí Nou Ciutat Cooperativa.
PIROMUSICAL
Així mateix, la nit del diumenge 27 de setembre, coincidint amb la celebració del Piromusical de la Mercè, es reforçarà el servei amb dues circulacions de la línia L8 amb sortida des de l'estació de Plaça Espanya a les 23.23 i a les 23.37.
Ferrocarrils recomana l'ús del transport públic per als desplaçaments fins als diferents actes que s'organitzen durant la Mercè de Barcelona i així evitar el vehicle privat.