Les línies de bus interurbà cap a la UAB sumen aquest curs prop de 90 expedicions més

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha incorporat aquest curs 2025-2026 prop de 90 expedicions més a diverses línies de bus interurbà que connecten amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), informa la Conselleria en un comunicat aquest divendres.
La mesura es posa en marxa per l'augment de la demanda en els darrers anys i s'emmarca en el Pla de xoc per millorar les línies interurbanes de la Generalitat.
El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el rector de la UAB, Javier Lafuente, han presentat les millores en el servei d'aquest curs a la universitat.
Les 20 línies de bus interurbà que enllacen amb el Campus de Bellaterra van registrar el 2024 un total de 2,7 milions de viatges, un 20% més que l'any anterior i un 87,33% més que el 2019, abans de la pandèmia.
Entre les millores que s'han presentat, destaca la de l'Exprés e3, que connecta Barcelona, Cerdanyola del Vallès i la UAB i és la línia amb més expedicions i usuaris, que passarà a oferir un total de 102 viatges per sentit, és a dir, una trentena més per sentit que el servei actual.