Les 'kellys' es concentren a Barcelona per demanar condicions dignes i jubilació anticipada

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Les cambreres de pis catalanes, les conegudes com 'kellys', s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar condicions laborals dignes i jubilació anticipada, entre altres reivindicacions, i han lamentat la sobrecàrrega laboral que pateixen i que afecta a la seva condició tant física com a psicològica.
La portaveu de Kellys Unió Catalunya, Juani Pérez, ha subratllat en declaracions als mitjans la necessitat que es desenvolupin estudis de riscos ergonòmics i ha demanat el reconeixement de malalties professionals: "Aquestes senyores s'estan deixant la salut als hotels i els hotels seguiran oberts".
"No és possible que una indústria com l'hotelera o la turística tinguin els nombres desorbitats que tenen i les nostres condicions cada vegada vagin a pitjor", ha afegit, i ha criticat que el conveni de l'hostaleria no reflecteix la situació de 'les kellys'.
En aquest sentit, una altra de les portaveus del col·lectiu, Magnolia Cuevas, ha assegurat que, a més, les ETT tenen el seu propi conveni i no apliquen el conveni de l'hostaleria, sinó el conveni de neteja, per la qual cosa ha demanat acabar amb les externalizaciones: "Ens fan més pobres i més vulnerables".
'Sense les kellys no hi ha turisme', 'Som treballadores, no esclaves' i 'Més inspeccions de treball', han estat alguns dels lemes de les pancartes que portaven la trentena de manifestants.
12 ANYS DE PROTESTES
Aquest moviment, que va començar fa 12 anys, critica una situació laboral que inclou fins a 20 habitacions per jornada, absència de descansos i la necessitat de medicació per acabar el treball, ja que algunes d'elles pateixen d'incapacitats permanents.
"Ens estan sumint a la misèria. I ho estan fent aposta, perquè portem més de 12 anys denunciant-ho públicament", ha assegurat la fundadora del moviment de les Kellys, Eulalia Corralero.
Així mateix, la portaveu de les Kellys Unió Madrid, María del Mar Jiménez, ha assegurat que un hotel sense habitacions no és un hotel i que cap hotel ven habitacions brutes: "Ja està bé amb prendre'ns el pèl. Som dones, però no som ximples".