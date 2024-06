Les joventuts d'ERC rebutgen un Govern del PSC o donar suport gratuït a l'"independentisme màgic"

No tenen por de tornar a les urnes si el PSC o Junts no tenen en compte les seves demandes



BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Jovent Republicà, les joventuts d'ERC, s'ha oposat a permetre un govern del PSC a Catalunya o a donar "suport gratuït a qui viu de l'independentisme màgic i buit de contingut", en al·lusió a Junts.

En un comunicat aquest dimecres, ha sostingut que no poden permetre que "l'unionisme s'apoderi del Govern" i ha defensat ser coherents i exigents amb la seva demanda d'un referèndum d'autodeterminació sobre la independència i amb el compromís amb la justícia social.

"Si el PSC o Junts no creuen raonables aquestes apostes, la ciutadania haurà de decidir si defensen Catalunya o no. A nosaltres no ens fan por les urnes", segons les joventuts.

CRÍTIQUES AL PSC

Han criticat que el candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, "comparteix el model de país amb la dreta més sucursalista, tal com ha demostrat amb el suport al turisme desbocat a Barcelona".

També han acusat els socialistes d'oposar-se a mesures per garantir el dret a l'habitatge i de defensar "retallades a escala europea" i anar contra la defensa del català a les escoles, a parer seu.