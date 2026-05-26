Les joies de la caixa forta de Zapatero estan valorades "entre 30.000 i 50.000 euros", segons el seu portaveu

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
Les joies que va trobar la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional en la caixa forta durant els escorcolls al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero estarien valorades "entre 30.000 i 50.000 euros", segons ha afirmat aquest dimarts el president de l'Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que exerceix com a portaveu autoritzat de l'expresident espanyol.
En unes declaracions a 'La hora de La 1', recollides per Europa Press, ha indicat que la caixa forta va ser traslladada al despatx de Zapatero després de vendre la casa que compartia amb la seva dona "i que permet cancel·lar la hipoteca" que consta en la interlocutòria d'imputació del jutge José Luis Calama.
Segons ha explicat, l'excap de l'executiu va decidir fer aquest moviment per no tenir les joies al seu habitatge de lloguer, en espera de construir-se la casa nova que s'estava fent.
El portaveu, a més, ha compartit l'explicació que va oferir la secretària de l'exdirigent socialista, Gertrudis Alcázar, en la qual va assenyalar que el material trobat en la caixa forta respondria a l'herència de Sonsoles Espinosa i a "regals de viatges".
Arroyo també ha desmentit que fossin regals de l'Aràbia Saudita valorats en "mig milió d'euros". Així mateix, ha traslladat que l'expresident va quedar "sorprès" en veure les fotografies de les joies.