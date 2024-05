Les illes i Catalunya lideraran el creixement econòmic el 2024 i Euskadi i Astúries se situen a la cua segons l'AIReF

MADRID, 5 maig (EUROPA PRESS) -

Canàries, Balears i Catalunya seran les tres comunitats autònomes que més creixeran econòmicament en taxes interanuals durant l'any 2024, segons preveu l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF). Per contra, el País Basc i Astúries seran les dues regions amb menys creixement, tant en taxes interanuals com intertrimestrals.

Així consta en l'informe que ha presentat aquesta setmana l'AIReF sobre l'estimació del PIB de les comunitats per al primer trimestre del 2024, en el qual situa el creixement de la mitjana nacional en un 2,4% del PIB.

En concret, l'organisme econòmic atorga a Canàries el creixement del PIB més elevat, seguida de Balears, amb increments del 3,6% i 3%, respectivament. Seguint aquestes taxes interanuals se situen posteriorment Catalunya, amb un 2,8%; Navarra i Comunitat Valenciana, amb un 2,6%, i Extremadura, amb un 2,5%.

I en equilibri amb la mitjana nacional, amb 2,4%, l'AIReF preveu que s'hi situen Castella i Lleó, Madrid i Castella-la Manxa. Per sota hi hauria La Rioja, Andalusia i Cantàbria (2,2%); Aragó i Galícia (2,1%) i Múrcia (2%).

En taxes de variació intertrimestrals, Navarra se situa com la comunitat amb més creixement, de l'1,1%, seguida de Canàries i Comunitat Valenciana, totes dues amb un 1%. Per sobre de la mitjana, que està en 0,7%, hi ha Catalunya (0,9%) i La Rioja (0,8%).

En la línia de la mitjana en les taxes intertrimestrals hi ha Madrid, Galícia, Cantàbria, Castella i Lleó i Andalusia. I, per sota, Castella-la Manxa, Extremadura i Balears (0,6%); Murcia i Aragó (0,5%); País Basc (0,4%) i Astúries (0,4%).

Aquestes estimacions de l'AIReF es fan un cop l'INE publica la dada d'avanç trimestral del PIB d'Espanya. No obstant això, l'organisme recorda que les previsions es fan en un context d'elevada incertesa en l'àmbit territorial.

PAÍS BASC I ASTÚRIES

País Basc i Astúries seran les dues comunitats autònomes que registraran menys creixement econòmic durant l'any 2024, tant en taxes interanuals com intertrimestrals, segons aquesta estimació de l'AIReF.

Aquest organisme econòmic ha coincidit a situar el País Basc i Astúries com les regions que experimentaran menys creixement en taxes interanuals i trimestrals.

En concret, l'AIReF preveu que el creixement d'Astúries sigui de l'1,4% en taxes interanuals i el del País Basc se situï en l'1,6%, mentre que estima que la mitjana d'Espanya serà un augment del PIB del 2,4% durant el 2024.

I en taxes intertrimestrals, l'organisme econòmic presidit per Cristina Herrero augura un creixement del 0,4% del PIB al País Basc i Astúries, mentre que situa la mitjana nacional en el 0,7% del PIB.