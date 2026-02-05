Les illes Canàries són la destinació preferida per al Carnaval amb un 8,5% de les reserves, segons Atrápalo

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Les illes Canàries són la destinació més sol·licitada a Espanya per al Carnaval, i concentra fins a un 8,5% de les reserves per a aquestes dates, amb un preu mitjà per nit de 180,17 euros i una estada de 5,63 nits, segons les dades de la plataforma Atrápalo compartides aquest dijous en un comunicat.
Dins les illes, la destinació preferida és Gran Canària, que suposa un 2,37% del total de reserves a les illes per Carnaval, amb una estada mitjana de 5,04 nits i un preu mitjà de 180,76 euros, seguida de Tenerife, amb un 1,86% de les reserves i un preu mitjà de 205,40 euros i estada de 6 nits.
Després de Gran Canària i Tenerife, Fuerteventura registra un 1,15% de les reserves, seguida de Lanzarote, amb un 1,01%, i La Palma, amb un altre 0,21%.
El director de producte i operacions d'Atrápalo, Roberto Ramos, ha destacat que "un any més el Carnaval de les Canàries atrauran nombrosos viatgers, que opten per aquesta destinació tant per les celebracions com per les seves excel·lents temperatures, que permeten gaudir també de les platges".
A la resta d'Espanya, la plataforma destaca que les destinacions que desperten més interès en aquestes dates són Extremadura (0,88%), Castella-la Manxa (0,77%) i Galícia (0,72%).