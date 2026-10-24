Les II jornades 'Enfoquem' del diari Ara abordaran qui controlarà el futur aquest dilluns i dimarts

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
El diari 'Ara' celebrarà els propers dilluns i dimarts les II jornades 'Enfoquem - El fòrum de les solucions' al Recinte Sant Pau de Barcelona, sota el títol 'Qui controlarà el nostre futur?' i que versarà sobre els "grans reptes que afronten Europa i el món".
El fòrum reunirà a personalitats del món de la política, la geopolítica, la tecnologia i la ciència per reflexionar sobre aquests grans reptes, amb una "especial incidència" en la seguretat, la defensa i la tecnologia i amb una mirada centrada en les possibles solucions.
La jornada començarà el dilluns a les 18 hores amb la benvinguda de la directora del diari, Esther Vera, que després conversarà amb el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, sobre el paper de Catalunya en la seguretat europea.
Després, l'exministra de Defensa d'Itàlia Roberta Pinotti reflexionarà sobre "els conflictes i les guerres del futur".
El primer dia també comptarà amb la participació de la vicepresidenta d'aliances estratègiques d'Openchip, Therese Jamaa, i del sociòleg francès Sami Naïr, que conversaran sobre "com evitar les guerres de demà".
A més, se celebraran dues taules de debat: una sobre els nous reptes de seguretat europea i una altra sobre les tecnologies d'ús dual.
TAULES DE DEBAT
El dimarts, el protagonisme serà per a la ciència i la sostenibilitat amb una conversa entre la científica Gemma Marfany i la periodista Cristina Sáez sobre "la necessitat d'una mirada humanista en la ciència", i la participació del botànic italià Stefano Mancuso, que presentarà el seu llibre 'El càntic de la Terra' (Galàxia Gutenberg).
Les jornades acabaran sobre les 20.30 amb l'actuació musical de la compositora, cantant i pianista Belén Bandera.