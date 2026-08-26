Les hipoteques sobre habitatges al juny a Catalunya van pujar un 14% respecte a fa un any

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 10,8% al juny respecte al mateix mes de 2025 a Espanya, fins a sumar 45.907 préstecs, la seva major xifra en un mes de juny des de 2010, segons les dades difoses aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i a Catalunya se'n van signar 8.045, un 14% respecte al mateix mes de l'any passat.
Amb l'avançament interanual de juny, la signatura d'hipoteques sobre habitatges reprèn els ascensos després que al maig experimentés una reculada del 0,1%, trencant una ratxa de gairebé dos anys de pujades.
El tipus d'interès mitjà en els préstecs per a habitatge es va situar al juny en el 2,96%, per sota del 2,98% de maig. Amb la dada del sisè mes de l'any s'acumulen ja 17 mesos consecutius amb una taxa inferior al 3%.
El tipus d'interès mitjà per a les hipoteques constituïdes sobre habitatges va aconseguir baixar al febrer de 2025 del 3% per primera vegada en gairebé dos anys i, de moment, així es manté. Segons Estadística, el termini mitjà dels préstecs sobre habitatge es va situar en 25 anys en el sisè mes de l'exercici.
L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 6% interanual al juny, fins als 178.365 euros, xifra rècord de la sèrie històrica, mentre que el capital prestat va augmentar un 17,5%, fins a superar els 8.188 milions d'euros.
Una mica més d'un terç de les hipoteques sobre habitatges, en concret el 38,3%, es va constituir al juny a tipus variable, mentre que el 61,7% ho van fer a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici va ser del 3,07% per a les hipoteques de tipus variable i del 2,89% per les de tipus fix.
En taxa intermensual (juny sobre maig), les hipoteques sobre habitatges van pujar un 8,8% i el capital prestat va augmentar un 10,9%. Per la seva banda, l'import mitjà dels préstecs hipotecaris sobre habitatge va avançar un 2% respecte al mes previ.
En els sis primers mesos de l'any, el nombre d'hipoteques sobre habitatges s'ha incrementat un 7%, fins a fregar els 260.000 préstecs, amb avanços del 17,5% al capital prestat i del 9,8% en l'import mitjà dels préstecs concedits.
ANDALUSIA I CATALUNYA, LES QUE MÉS HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES SIGNEN
Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges en el sisè mes de l'any van ser Andalusia (9.321), Catalunya (8.045), Madrid (6.976) i Comunitat Valenciana (5.675).
Tretze comunitats van signar el passat mes de juny més hipoteques sobre habitatges que en el mateix mes de 2025, especialment Canàries (+31,4%), Castella-la Manxa (+23,2%), Comunitat Valenciana (+16,1%), Andalusia (+15,7%), Catalunya (+14%) i Navarra (+12,5%), úniques regions amb increments interanuals de dos dígits.
Per contra, es van registrar descensos interanuals en tres regions: Balears (-10,4%), Cantàbria (-9,1%) i Galícia (-7,3%), mentre que a Múrcia no es va experimentar variació alguna.
EL TOTAL DE FINQUES HIPOTECADES PUJA UN 10%
D'acord amb les dades de l'organisme estadístic, el nombre d'hipoteques sobre finques rústiques i urbanes (dins d'aquestes últimes s'inclouen els habitatges) va augmentar al juny un 10% respecte al mateix mes de l'any 2025, fins a un total de 58.361 préstecs.
El capital dels crèdits hipotecaris concedits va créixer un 27,4% interanual en el sisè mes de l'any, fins als 12.424,3 milions d'euros, mentre que l'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre el total de finques va avançar un 15,8%, amb 212.887 euros.