BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Seat Cupra i la Fundación Energía Responsable han arribat a un acord per col·laborar en la lluita contra la pobresa energètica amb la creació del projecte 'Charge for Good'.
En un comunicat, Seat informa aquest dimecres que el projecte converteix cada recàrrega del Cupra Raval a Espanya en una oportunitat per "generar impacte social i lluitar contra la pobresa energètica".
En concret, la Fundación Seat Cupra donarà l'equivalent a fins al 5% de cada recàrrega del model a Espanya en forma de dies de llum a famílies en situació de vulnerabilitat energètica.
Les donacions es generaran de manera anònima i sense repercutir en els conductors, i el projecte reforça l'objectiu de la Fundación Seat Cupra d'"impulsar iniciatives que contribueixin a una societat més justa i compromesa".
El projecte ja ha generat més de 6.000 dies de llum des del llançament del Raval i preveu superar els 45.000 durant el seu primer any.