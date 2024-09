Les fundacions Pimec i MGC presenten 'Salut 360' per promoure bones pràctiques entre els empresaris

La línia de difusió posarà un "focus especial" en les zones rurals



BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

Fundació Pimec i Fundació MGC han creat la línia de difusió 'Salut 360' per impulsar accions de conscienciació i divulgació orientades a empresaris i autònoms per promoure la prevenció i les bones pràctiques en matèria de salut.

En un comunicat conjunt aquest dilluns, han explicat que es posarà un "focus especial en aquells negocis situats a zones rurals, on l'accés a la informació o als serveis sanitaris pot ser limitat".

La iniciativa sorgeix després de la signatura d'un conveni de col·laboració entre les fundacions i vol sensibilitzar empresaris, autònoms i directius sobre "la importància de treballar la prevenció i disposar d'eines per fomentar la salut".

Així mateix, té com a objectiu proposar mesures als empresaris per conèixer el seu estat de salut i difondre consells específics per implementar polítiques de salut en l'àmbit del treball.

"LA SALUT ON MÉS CAL"

Pel president de la Fundació Pimec, Josep González, la iniciativa reforça la lluita contra l'estrès i el 'burnout', "factors que incideixen negativament en la bona presa de decisions i posen en perill el futur del negoci".

El president de MGC Mútua i patró delegat de la Fundació MGC, Daniel Redondo, ha defensat que el projecte destaca la voluntat "de portar la salut on més cal".