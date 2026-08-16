Les fundacions especials destinen 700 milions d'euros a obra social a Catalunya en una dècada

BARCELONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Les set fundacions especials catalanes, constituïdes el 2013, han destinat un total de 699,32 milions d'euros a projectes d'obra social entre el 2014 i el 2024, segons dades del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
Aquests recursos s'han destinat a finançar una mitjana anual de 94 iniciatives que han arribat a 26,78 milions de persones al llarg de la dècada, amb una despesa mitjana anual propera als 63,6 milions d'euros i un creixement de l'activitat del 6,17% des del 2014, ha informat el departament en un comunicat.
Per àmbits d'actuació, el 47,7% dels fons es va dirigir a assistència social i cooperació al desenvolupament, el 42,1% al foment de l'educació i la cultura, el 5,4% a la protecció del patrimoni natural i del paisatge, i el 4,8% a l'impuls de la recerca i el pensament crític.
Per entitats, la Fundació Catalunya-La Pedrera va destinar el 55,6% de la inversió durant aquesta dècada, seguida per la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, amb un 32,8%, i la Fundació Pinnae, amb un 5,5%.
La resta de la inversió va procedir de la Fundació Iluro (2,6%), la Fundació 1859 Caixa Sabadell (1,9%), la Fundació Antigues Caixes Catalanes (1,0%) i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu (0,6%).