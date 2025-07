Les fortes pluges fan saltar l'alerta de sobreeiximent de l'embassament de Foix (Barcelona)

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha avisat que les fortes pluges d'aquest dimecres a la nit i de la matinada d'aquest dijous han fet saltar l'alerta de sobreeiximent de l'embassament de Foix (Barcelona).

S'ha donat un avís de superació del llindar de l'alerta per sobreeiximent de l'embassament amb un cabal de 20,5 metres cúbics per segon, ha informat l'ACA en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Es preveuen afectacions en punts baixos de la llera en els municipis de Castellet i la Gornal i Cubelles (Barcelona) i han demanat "molta prudència".