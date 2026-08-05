Les fires d'ocupació liderades per la Cambra de Barcelona sumen 10.300 entrevistes de feina

XEVI VILAREGUT - CÁMARA DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
Les fires d'ocupació que organitza la Cambra de Barcelona en col·laboració amb administracions locals i agents territorials han sumat 10.300 entrevistes de feina, informa la corporació en un comunicat aquest dimecres.
En el que va d'any s'han celebrat sis fires en diferents municipis de la província, en les quals han participat més de 4.000 persones i més de 200 empreses, que han ofert prop de 2.400 vacants.
Aquestes fires d'ocupació permeten realitzar entrevistes ràpides del tipus 'speed dating', una fórmula "eficaç per facilitar el contacte directe entre empreses i candidats".
A més, compten amb espais dedicats a l'orientació professional, xerrades sectorials, proves d'oficis i serveis per millorar l'ocupabilidad.
La Cambra ha explicat que treballa per donar continuïtat a la iniciativa i ampliar el seu abast territorial "davant de l'èxit de participació i impacte".