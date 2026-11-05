Les fires d'ocupació de la Cambra de Tarragona han generat 6.000 contractacions des del 2017

TARRAGONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Les diferents edicions de les fires d'ocupació organitzades per la Cambra de Tarragona des del 2017 han generat un total de 6.000 contractacions, incloent les que s'han celebrat a la ciutat i al Baix Penedès.
Ho ha explicat la presidenta de l'entitat cameral, Laura Roigé, durant la presentació de la 25a edició de la Fira de l'Ocupació de la cambra, que se celebrarà el pròxim 12 de novembre, informa en un comunicat aquest dijous.
Roigé ha afegit que, des del 2017, han assistit a les diferents fires al voltant de 50.000 persones i hi han participat 1.500 empreses, mentre que la pròximaa edició reunirà més de 80 companyies.